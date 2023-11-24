Новости 24 ноября: Экс-глава Госспецсвязи вышел из-под стражи, ВВП в октябре вырос на 10,5%

О деле экс-главы Госспецсвязи. Экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, который подозревается в завладении госсредствами на более 62 млн грн при закупке средств информатизации, вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.

О росте ВВП. Украинская экономика в октябре по предварительным оценкам выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О подозрении экс-главе ФГИУ. Национальное антикоррупционное бюро обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко - теперь его также подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен.

О водоснабжении в Запорожской обл. КП "Облводоканал" Запорожского областного совета оказался в кризисной ситуации. ООО "Запорожьеэлектроснабжение" в течение 2022 и 2023 годов пытается взыскать с КП "Облводоканал" ЗОС средства за якобы потребленную предприятием электроэнергию на оккупированных территориях.

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О ситуации на границе с Польшей. По состоянию на 9 утра 24 ноября продолжается блокирование трех направлений на границе с Польшей: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". Там, по информации польских пограничников, в сторону Украины в очереди находятся 2300 грузовиков.

Эксклюзивы ЭП

Черная пятница черных маркетологов

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ЭП исследовала, как интернет-магазины обустроили "черную пятницу", чтобы соблазнять украинцев к покупке товаров.

Швейная рота. Как две подруги объединили более 500 швей, чтобы шить киберодежь для раненых

Волонтеры из Днепра объединили более полутысячи швей из Украины и из-за рубежа и шьют адаптивную одежду для раненых военных.