У жовтні ВВП України зріс на 10,5% – Мінекономіки

Українська економіка у жовтні за попередніми оцінками зросла на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Зазначається, що за попередніми оцінками мінекономіки, зростання ВВП у жовтні 2023 року порівняно з жовтнем минулого року становить близько 10,5% (±2%). У підсумку цьогорічне зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом 2022 року.

"У жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%. До позитивних факторів, які посприяли зростанню економіки можна віднести високу врожайність у сільському господарстві й сприятливу погоду, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси", - пояснила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

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інфографіка: Мінекономіки

Проте стримуючими факторами досі залишаються значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів.

За словами Свириденко, у жовтні найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. На другому місці за впливом на зростання економіки опинилась виробнича сфера, яка хоч і понесла суттєві збитки та руйнування під час війни, але демонструє стале відновлення.

Також у промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва в умовах збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля та газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту з боку бюджетної сфери.

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Нагадаємо:

Українська економіка у вересні відновилась на 9,1%, порівняно з вереснем минулого року.