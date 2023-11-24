У жовтні ВВП України зріс на 10,5% – Мінекономіки
Українська економіка у жовтні за попередніми оцінками зросла на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
Зазначається, що за попередніми оцінками мінекономіки, зростання ВВП у жовтні 2023 року порівняно з жовтнем минулого року становить близько 10,5% (±2%). У підсумку цьогорічне зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом 2022 року.
"У жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%. До позитивних факторів, які посприяли зростанню економіки можна віднести високу врожайність у сільському господарстві й сприятливу погоду, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси", - пояснила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Проте стримуючими факторами досі залишаються значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів.
За словами Свириденко, у жовтні найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. На другому місці за впливом на зростання економіки опинилась виробнича сфера, яка хоч і понесла суттєві збитки та руйнування під час війни, але демонструє стале відновлення.
Також у промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва в умовах збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля та газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту з боку бюджетної сфери.
Нагадаємо:
Українська економіка у вересні відновилась на 9,1%, порівняно з вереснем минулого року.