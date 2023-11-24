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На польсько-українському кордоні у черзі стоять 2300 вантажівок, триває блокування трьох напрямків

П'ятниця, 24 листопада 2023, 10:44 - Анастасія Дячкіна
 
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Станом на 9 ранку 24 листопада продовжується блокування трьох напрямків на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Там, за інформацією польських прикордонників, у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок.

Про це в коментарі hromadske повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Також блокування відбувається і за напрямком пункту пропуску "Шегині". Але ми зафіксували, що такі дії здійснюються протягом дня. О 9 вечора вчора польська сторона повідомила, що блокування знято на під'їзному шляху до кордону", – розповів Демченко, зауваживши, що блокування ще можуть поновитися.

Згідно з інформацією, яку надали польські прикордонники, станом на ранок 24 листопада навпроти пункту пропуску "Шегині" в бік України на території Польщі перебувають 1400 вантажівок.

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Демченко також уточнив, що на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок розблокований.

Нагадаємо: 

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня.

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Економічна правда
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