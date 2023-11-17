Новости 17 ноября: законопроект о виртуальных активах, Кабмин упростил ввоз генераторов
О виртуальных активах. Министерство цифровой трансформации совместно с депутатами и бизнесом разработало и зарегистрировало в Раде проект закона № 10225-1 об обороте виртуальных активов в Украине.
О генераторах. Правительство одобрило постановление, которым упростило ввоз в Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов.
О средней зарплате. По данным Государственной службы статистики средняя зарплата в Украине в первой половине 2023 года составила 16,3 тыс. грн.
О нефти. ОПЕК+ намерена рассмотреть вопрос, стоит ли проводить дополнительные сокращения поставок нефти на встрече на следующей неделе для поддержки нефтяного рынка, который пострадал от негативных настроений.
Об отопительном сезоне. Первый месяц отопительного сезона в Украине прошел на стабильных показателях: запасы топлива достаточны, техническое состояние систем удовлетворительное.
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