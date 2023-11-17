Новости 17 ноября: законопроект о виртуальных активах, Кабмин упростил ввоз генераторов

О виртуальных активах. Министерство цифровой трансформации совместно с депутатами и бизнесом разработало и зарегистрировало в Раде проект закона № 10225-1 об обороте виртуальных активов в Украине.

О генераторах. Правительство одобрило постановление, которым упростило ввоз в Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов.

О средней зарплате. По данным Государственной службы статистики средняя зарплата в Украине в первой половине 2023 года составила 16,3 тыс. грн.

О нефти. ОПЕК+ намерена рассмотреть вопрос, стоит ли проводить дополнительные сокращения поставок нефти на встрече на следующей неделе для поддержки нефтяного рынка, который пострадал от негативных настроений.

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Об отопительном сезоне. Первый месяц отопительного сезона в Украине прошел на стабильных показателях: запасы топлива достаточны, техническое состояние систем удовлетворительное.

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Почему нужно готовиться к повышению цен на электроэнергию. Интервью с главой энергорегулятора

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О реальности, в которой формируются тарифы в государстве, о непростых отношениях регулятора с правительством и президентом, а также о новых планах пересмотра цен на электроэнергию.(укр)

Солнечные панели на балконе. Как можно сделать квартиру более энергонезависимой

Собственные солнечные электростанции – прерогатива не только владельцев домов. Они доступны и жильцам квартир. Как это сделать? (укр)