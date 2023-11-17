ОПЕК+ рассмотрит необходимость дальнейшего сокращения поставок нефти – Reuters

reuters

ОПЕК+ намерена рассмотреть вопрос, стоит ли проводить дополнительные сокращения поставок нефти на встрече на следующей неделе для поддержки нефтяного рынка, который пострадал от негативных настроений.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.

Агентство подчеркивает, что цены на нефть упали почти на 20 процентов с конца сентября.

"Нефть марки Brent подешевела до 79 долларов за баррель с максимума 2023 года в сентябре около 98 долларов. Беспокойство относительно спроса и возможного избытка в следующем году давило на цены, несмотря на поддержку со стороны сокращения добычи ОПЕК+ и конфликта на Ближнем Востоке", - объясняет Reuters.

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Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ уже пообещали сократить общий объем добычи нефти на 5,16 млн баррелей в сутки, или около 5% ежедневного мирового спроса, в рамках ряда шагов, которые начались в конце 2022 года.

Эти сокращения включают 3,66 млн баррелей в сутки со стороны ОПЕК+ и дополнительные добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии и России.

Один из собеседников в ОПЕК+, который говорил на условиях анонимности, заявил, что существующих ограничений может быть недостаточно, и группа, вероятно, проанализирует, можно ли ввести больше ограничений на следующей встрече. Два других источника в ОПЕК+ сказали, что может обсуждаться более глубокое сокращение.

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"Неприятно видеть, что волатильность рынка растет в преддверии следующей встречи, в то время как фундаментальные показатели в целом остаются стабильными", - сказал один из источников в ОПЕК+. "Министры, вероятно, выскажут некоторые мнения относительно того, что нужно сделать, чтобы обеспечить стабильный тренд", - добавил собеседник агентства.

Министры стран ОПЕК+ встретятся 26 ноября. Группа уже имеет план сокращения поставок на 3,66 млн баррелей в сутки до 2024 года, принятый во время последней встречи в июне.

ОПЕК и Министерство энергетики Саудовской Аравии не ответили на запросы издания о комментариях.

Некоторые аналитики, включая Energy Aspects, ожидают от Саудовской Аравии продолжения добровольного сокращения, по крайней мере, на первый квартал следующего года.

Экономическая правда