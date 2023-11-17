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Правительство упростило ввоз в Украину генераторов и трансформаторов

Пятница, 17 ноября 2023, 20:15 - Алексей Павлыш
 
EK.UA

Правительство одобрило постановление, которым упростило ввоз в Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Кабмин фактически приостановит действие шести технических регламентов, которые применялись при ввозе и продаже энергетического оборудования.

"Теперь для ряда этих товаров не нужна будет декларация о соответствии и маркировка знаком соответствия", - пояснил премьер.

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Шмыгаль также отметил, что Украина успешно прошла первый месяц отопительного сезона. По его словам, ситуация в энергетике стабильная, дефицита электроэнергии нет, а отопительный сезон стартовал во всех регионах.

Экономическая правда

Кабмин энергетика Шмыгаль
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