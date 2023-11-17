В Украине увеличилась средняя зарплата, но инфляцию не перекрыла
По данным Государственной службы статистики средняя зарплата в Украине в первой половине 2023 года составила 16,3 тыс. грн.
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Так, средняя зарплата в Украине в первом квартале 2023 года составила 15 436 грн, во втором квартале - 17176 грн. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 года достигла 16 306 грн.
По сравнению с аналогичным периодом первой половины 2022 года, средняя зарплата номинально увеличилась на 15,1%.
В то же время реально, с учетом инфляции за указанный период, средняя зарплата уменьшилась на 3,6%.
В долларовом эквиваленте по официальному курсу средняя зарплата в первой половине 2023 года равнялась 446 долл. (против 479 долл. в первой половине 2021 года).
Топ-5 секторов экономики с самыми высокими среднемесячными зарплатами:
- информация и телекоммуникации - 36 544 грн.
- финансовая и страховая деятельность - 32 944 грн.
- авиационный транспорт - 28 177 грн
- профессиональная, научная и техническая деятельность - 21 862 грн
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 20 506 грн.
Напоминаем:
В своем последнем прогнозе за октябрь 2023 года НБУ прогнозирует рост реальных зарплат в Украине на 3,9% вследствие замедления инфляции.
Инфляция на потребительском рынке в октябре этого года снизилась до 5,3% в годовом измерении, с января по октябрь она составляла 14,6% в годовом измерении.