Дело Полтавского ГОКа Жеваго: председателю правления Лотоусу удвоили размер залога

Шевченковского районного суда города Киева избрана мера пресечения председателю правления Полтавского ГОКа в виде залога в размере почти 800 миллионов гривень. Ранее залог был уменьшен почти с миллиарда до 400 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Бюро подозревают чиновника в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подлоге официальных документов.

Отмечается, что в период с 2018 по 2021 годы председатель правления Полтавского ГОКа по предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей.

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"Таким образом уплата средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд была занижена почти на 2,2 млрд грн", - добавили в БЭБ.

ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" входит в состав группы компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем существенной доли которой является экснардеп Константин Жеваго.

Напоминаем:

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Печерский районный суд Киева 26 сентября избрал меру пресечения председателю правления Полтавского ГОКа Виктору Лотоусу в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 999 млн 991 тыс грн.

30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил залог для Лотоуса более чем вдвое – до 400 млн грн

Следствие установило, что должностные лица Полтавского ГОКа наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.

В Ferrexpo заявили, что уплатят залог за председателя правления Полтавского ГОКа группы Виктора Лотоуса.

В этот день Детективы Бюро экономической безопасности объявили второе подозрение председателю правления Полтавского ГОКа группы Ferrexpo в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов.