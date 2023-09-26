Справа Полтавського ГЗК Жеваго: голову правління взяли під варту з можливістю застави у майже мільярд

Нацполіція

Печерський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК Віктору Лотоусу у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 999 млн 991 тис грн.

Про це УП повідомила пресслужба Нацполіції.

Як встановили співробітники Нацполіції, комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів. А відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах.

Однак фігуранти, не маючи відповідної ліцензії, обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

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Відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. Це підтвердив висновок експертного дослідження. А відтак на їх використання необхідно було отримати відповідну ліцензію.

Слідство встановило, що у період 2015-2021 років незаконно було видобуто понад 20 млн кубометрів корисної копалини, а сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн збитків.

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Службові особи гірничо-збагачувального комбінату, кінцевим бенефіціаром якого є підсанкційний колишній народний депутат‎ VII та VIII скликань, налагодили незаконну "схему" з використання корисних копалин на 157 млрд грн.

За даними джерела УП, ідеться про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить Костянтину Жеваго.

Наприкінці червня 2023 року ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генерального прокурора повідомило про підозру керівництву та начальникам відділів ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить олігарху-утікачу Костянтину Жеваго.

Слідство встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

У липні пресслужба Костянтина Жеваго заявила, що повідомлення стосовно запобіжних заходів посадовцям "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" у кримінальній справі про начебто реалізацію відходів видобутку залізної руди, містять маніпулювання громадською думкою.