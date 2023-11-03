Справа Полтавського ГЗК Жеваго: Ferrexpo сплатить заставу за голову правління Лотоуса

Голова правління Полтавського ГЗК групи Ferrexpo Віктор Лотоус, якому інкримінують завдання 157 млрд грн збитків державі, вийде на свободу під заставу 400 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні групи Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі.

Спочатку Лотоусу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у майже мільярд гривень. Згодом заставу зменшили до 400 млн грн.

"Після детальної оцінки ситуації Радою директорів Ferrexpo та враховуючи фінансовий стан Ferrexpo, компанія вирішила сплатити зменшену заставу, щоб голова правління Полтавського ГЗК міг бути звільнений із-під арешту для повернення до своєї сімʼї та виконання ролі керівника на підприємстві", – йдеться у повідомленні.

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У Ferrexpo заявили, що продовжують вважати, що звинувачення щодо незаконного продажу відходів на адресу Полтавського ГЗК або представників менеджменту компанії є безпідставними.

Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК Віктору Лотоусу у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 999 млн 991 тис грн.

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30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив заставу для Лотоуса більше ніж удвічі – до 400 млн грн

Слідство встановило, що службові особи Полтавського ГЗК налагодили незаконну "схему" з використання корисних копалин на 157 млрд грн.

Економічна правда