Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: викрито схему на 157 млрд

Службові особи гірничо-збагачувального комбінату, кінцевим бенефіціаром якого є колишній підсанкційний народний депутат ‎ VII та VIII скликань, налагодили незаконну "схему" з використання корисних копалин на 157 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, яка не оприлюднює назви ГЗК.

Водночас, за даними джерела УП, ідеться про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить Костянтину Жеваго.

Як встановили співробітники Національної поліції України, комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів.

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Тож відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти, не маючи відповідної ліцензії, обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

При цьому, відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. Це підтвердив висновок експертного дослідження.

А відтак на їх використання необхідно було отримати відповідну ліцензію. Про це службові особи комбінату знали, адже до 2015 року у них така ліцензія була.

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Встановлено, що у період 2015-2021 років незаконно було видобуто понад 20 млн кубометрів корисної копалини, а сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн збитків.

У ході слідства поліцейські зібрали доказову базу, що стала підставою для повідомлення причетним особам про підозру. Тож голові правління гірничо-збагачувального комбінату повідомили підозру за кількома статями Кримінального кодексу України:

незаконне видобування корисних копалин (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);

зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1).

Нагадуємо:

Наприкінці червня 2023 року ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генерального прокурора повідомило про підозру керівництву та начальникам відділів ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить олігарху-утікачу Костянтину Жеваго.

Слідство встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

У липні пресслужба Костянтина Жеваго заявила, що повідомлення стосовно запобіжних заходів посадовцям "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" у кримінальній справі про начебто реалізацію відходів видобутку залізної руди, містять маніпулювання громадською думкою.