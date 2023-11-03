Главе Полтавского ГОКа объявили еще одно подозрение: уклонение от налогов и подделка документов

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главе правления Полтавского ГОКа группы Ferrexpo в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и ОГП.

БЭБ отмечает, что в 2018-2021 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия и занизил уплату средств в бюджет за использование недр месторождения железных руд на 2,2 млрд грн.

В налоговых декларациях предприятия отражался объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей.

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"При этом должностные лица горно-обогатительного комбината были осведомлены о порядке начисления и уплаты рентной платы, а также с объектом налогообложения рентной платой за пользование недрами для добычи полезных ископаемых", - отметили в ОГП.

В настоящее время подозреваемый содержится под стражей в другом уголовном производстве - по факту незаконной добычи и использования полезных ископаемых, что нанесло государству около 157 млрд грн ущерба.

Несмотря на то, что правоохранители не называют имя подозреваемого, изложенные факты указывают на то, что речь идет о председателе правления Полтавского ГОКа Викторе Лотоусе.

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Напоминаем:

Печерский районный суд Киева 26 сентября избрал меру пресечения председателю правления Полтавского ГОКа Виктору Лотоусу в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 999 млн 991 тыс грн.

30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил залог для Лотоуса более чем вдвое – до 400 млн грн

Следствие установило, что должностные лица Полтавского ГОКа наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.

В Ferrexpo заявили, что уплатят залог за председателя правления Полтавского ГОКа группы Виктора Лотоуса.

Экономическая правда