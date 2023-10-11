Хищение газа на 2,1 миллиарда: НАБУ вручило подозрение нардепу Дубневичу

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По данным источников ЭП, речь идет о нардепе Ярославе Дубневиче от депутатской группы "За будущее". Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела. Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод по хищению газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод по хищению газа на 729,8 млн грн).

Организация завладения природным газом

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По версии следствия, в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,1 млрд. грн.

Под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.

Однако, как установили детективы НАБУ, льготный газ Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для производства тепла для населения. Как выяснило следствие, этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по рыночной цене.

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