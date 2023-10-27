ВАКС поручил принудительно доставить в суд депутата Дубневича

Фото: facebook.com/Dubnevych

Высший антикоррупционный суд постановил принудительно доставить на судебное заседание народного депутата Ярослава Дубневича, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, ВАКС обязал нардепа уплатить более 5 368 грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

Указанное определение суда вступает в законную силу с момента его постановления и обжалованию не подлежит.

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Следующее заседание по делу назначено на 2 ноября 2023 года.

В САП отметили, что Дубневич подозреваемый и в другом уголовном производстве. 10 октября по поручению руководителя САП прокурор сообщил ему о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Учитывая, что местонахождение народного депутата не было установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Поскольку народный депутат скрывается от органа следствия, 17 октября детективы НАБУ объявили его в розыск.

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Напомним:

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых - нардеп Ярослав Дубневич.

Нардепа и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".

11 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.













