ВАКС утвердил соглашение с двумя фигурантами дела экс-главы НБУ Шевченко

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим заместителем председателя правления Укргазбанка Александром Игнатенко и предпринимателем Богданом Федорущенко.

Об этом сообщает Слово и дело, со ссылкой на постановление суда от 8 ноября.

Отмечается, что в документе не указываются имена фигурантов, но, по данным издания, это Александр Игнатенко и Богдан Федорущенко.

"Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 31 августа 2023 года между прокурором САП и обвиняемым (Федорущенко - ред.)... Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 31 августа 2023 года между прокурором САП и обвиняемым (Игнатенко - ред.)", - говорится в решении.

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Согласно постановлению предпринимателя Федорущенко признали виновным в легализации средств (ч. 2 ст. 209 УКУ), а Игнатенко в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ).

"Экс-заместителю председателя правления Укргазбанка назначили наказание в виде 51 тысячи грн штрафа и взыскать с него процессуальные издержки. Предпринимателю назначили 5 лет лишения свободы условно с испытанием в 1 год", - говорится в сообщении.

Кроме того, Федорущенко должен перечислить 4 млн грн на проект United24 "Армия Дронов", а Игнатенко - возместить 35 млн грн нанесенного ущерба.

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Ранее Игнатенко инкриминировали обвинения в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной организованной группой, в особо крупных размерах; а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком" в 2014-2019 годах. Дело касается растраты 206 млн грн государственного банка. Подозрение также сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", в том числе Кирилла Шевченко.

Ранее следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 10 февраля оставила без изменений заочный арест для бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Высший антикоррупционный суд во вторник, 3 января, удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок следствия по делу о растрате 206 миллионов гривен Укргазбанка.

Ранее Шевченко заявлял о политическом преследовании и то, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты и собирается подавать апелляцию. Бывший глава Национального банка в настоящее время находится в столице Австрии Вене.

24 августа экс-глава НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи без залога и с санкцией до 15 лет.

Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показаниям против него в условиях, когда сроки досудебного расследования подходят к концу.

НАБУ объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Экономическая правда.