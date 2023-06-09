Кабмин передал ТРЦ Ocean Plaza Фонду госимущества для приватизации

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Такое распоряжение правительство приняло на заседании 9 июня, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Кабмин поручил ФГИУ приватизировать этот актив. Отмечается, что полученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Определен Фонд государственного имущества уполномоченным органом управления активами, взысканными в доход государства согласно решению ВАКС от 20.03.2023 по делу N 991/1914/23, a именно:

долей в размере 100 процентов уставного капитала ООО "Авангард-Виларти", право на которую зарегистрировано за компаниями "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" ("Ethoder Investments Limited");

и долей в размере 66,65 процента уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", право на которую зарегистрировано за ООО "Авангард-Виларти"

Поручено Фонду государственного имущества принять меры для приватизации вышеупомянутых активов", - сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Государственная доля ТРЦ Ocean Plaza - это 66,65% доли уставного капитала компании "Инвестиционный союз "Лыбидь", которой принадлежит этот торгово-развлекательный центр.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал в государственную собственность эту долю у подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов.

ФГИУ оперативно проведет аудит и инвентаризацию имущества ТРЦ Ocean Plaza, заявили в Фонде.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности - Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Решение ВАКС, по которому две трети столичного ТРЦ Ocean Plaza в столице переходят в собственность государства, вступило в силу.

Таким образом, в доход государства взысканы две трети акций Ocean Plaza, которые до сих пор принадлежали российским олигархам. Остальные акции контролируется украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

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Экономическая правда