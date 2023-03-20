ВАКС решил конфисковать долю Ротенбергов в Ocean Plaza

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности - Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом известно из записи заседания суда.

ВАКС постановил применить к ряду граждан РФ закон Украины "О санкциях" в части взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц. А именно, речь идет об Аркадии Ротенберге, его сыне Игоре Ротенберге, а также российских бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробагатько.

Владельцем Ocean Plaza является ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которым через ООО "Авангард-виларти" владеет кипрская Ocean Plaza Ltd.

По решению суда, в доход государства будут взысканы контролируемые ими доли в 100% уставного капитала ООО "Авангард Виларти" и, соответственно, 66,65% уставного капитала ООО "ИС Лыбидь", право на которую зарегистрировано за "Авангард Виларти".

Таким образом, в доход государства будут взысканы две трети акций Ocean Plaza, которые до сих пор принадлежали российским олигархам. Остальные акции контролируется украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

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Напоминаем:

10 мая Печерский райсуд Киева арестовал здание торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Хотя 2 августа тот же суд отменил свое решение, через несколько дней под арестом оказались корпоративные права компаний-владельцев ТРЦ, которые передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

3 марта в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) зарегистрировано исковое заявление Министерства юстиции Украины к Аркадию Ротенбергу и его сыну о применении конфискационной санкции.