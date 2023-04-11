ТРЦ Ocean Plaza окончательно перешел в государственную собственность

Решение ВАКС, согласно которому две трети столичного ТРЦ Ocean Plaza в столице переходят в собственность государства, вступило в силу.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином судебном реестре.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС отказала в открытии апелляционного производства по этому делу компании Jupiter Nine Trust Company Limited бывшего владельца доли в ТРЦ Ocean Plaza Аркадия Ротенберга. В связи с этим решение вступило в законную силу.

Апелляция была отклонена на основании того, что Jupiter Nine Trust Company Limited в лице директора не являлась стороной по административному делу по иску Минюста о применении санкции.

Предыдущим решением ВАКС в доход государства было взыскано:

100% доли уставного капитала ООО "Авангард-Виларти", зарегистрированные на кипрском Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited Ethoder Investments Limited;

66,65% доли уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь".

ИС "Лыбидь" является непосредственным владельцем Ocean Plaza и принадлежит ООО "Авангард-Виларти".

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.