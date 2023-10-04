МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%

Международный валютный фонд (МВФ), который улучшил в июне прогноз роста ВВП Украины в этом году, оценивает рост экономики на уровне 3%.

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы все еще находимся в процессе обновления нашей оценки экономического производства на этот и следующий год, но мы видим, что рост, вероятнее всего, завершится в этом году на уровне 3%", – сказал Эпштейн.

По его мнению, основным фактором роста является внутренний спрос и частное потребление, в то время как экспорт слаб, и недавнее прекращение "зернового коридора" ему не способствует.

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"Но экономика, безусловно, адаптируется. Она демонстрирует отличную устойчивость, и мы ожидаем, что в следующем году рост будет продолжаться", – заявил представитель МВФ.

Он добавил, что фонд пока придерживается базового сценария, согласно которому война завершится в середине следующего года. По словам Эпштейна, с учетом ожидаемых затруднений предстоящей зимой, речь идет об умеренных темпах роста экономики.

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Напомним:

Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу своего постоянного представительства в Киеве.

Сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

В ближайшие недели МВФ продолжит взаимодействие с украинскими властями в рамках подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF, в целом положительно оценивая ее выполнение.

Кроме того, в МВФ сообщили, что они сосредоточены на втором пересмотре программы расширенного финансирования с Украиной, для чего необходимо принятие законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновление налоговых проверок.