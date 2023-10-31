getty images

Датская пивоваренная компания Carlsberg, разорвавшая все связи со своим российским бизнесом, отказывается заключать соглашение с правительством России, которое бы сделало захват активов Москвой легитимным.

Об этом заявил генеральный директор компании Якоб Ааруп-Андерсен, сообщает CNN.

Датская группа с прошлого года пыталась продать свою дочернюю компанию "Балтика" в России, идя по стопам многих других западных компаний, покинувших страну после ее вторжения в Украину.

Однако после того, как в июне Carlsberg объявил, что нашел покупателя для бизнеса, в следующем месяце президент России Владимир Путин распорядился временно арестовать долю Carlsberg в местной пивоварне.

Реклама:

"Нет способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным", — сказал Ааруп-Андерсен.

Carlsberg имел восемь пивоварен и около 8400 сотрудников в России, а в прошлом году списал стоимость "Балтики" на 9,9 млрд датских крон (1,41 млрд долл.).

Из-за ограниченного взаимодействия с руководством "Балтики" и российскими властями с июля Carlsberg не смог найти ни одного приемлемого решения ситуации.

Реклама:

"Мы не собираемся заключать соглашения с российским правительством, которые каким-то образом оправдывают незаконный захват нашего бизнеса", - сказал он журналистам.

Ранее в этом месяце Carlsberg в ответ разорвала лицензионные соглашения для своих брендов в России, которые позволили Балтике производить, продавать и продавать всю продукцию Carlsberg в стране.

"Когда эти лицензии заканчиваются вместе со льготным периодом, им больше не разрешается производить ни одну из наших продуктов. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но это наши ожидания", – добавил гендиректор.

Напоминаем:

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group объявила, что отзывает у "Балтики" лицензии, позволяющие производить и продавать продукцию корпорации.

Российский диктатор Владимир Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества, ранее компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

Новому руководителю пивоваренной компании "Балтика", которую Путин отдал под временное управление Росимущества, Боллоеву принадлежит крупнейшим производитель формы для российских солдат.

Сообщалось, что датский производитель пива Carlsberg был "шокирован" решением российских властей забрать его российские активы - заводы "Балтика" - в прошлом месяце: компания не приблизилась к пониманию того, что может произойти дальше.

Экономическая правда