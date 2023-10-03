Carlsberg відкликала у "Балтики" ліцензії на свої бренди пива

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Данська пивоварна компанія Carlsberg Group оголосила, що відкликає у "Балтики" ліцензії, що давали змогу виробляти і продавати продукцію корпорації.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми повідомили пивоварну компанію "Балтика" про розірвання ліцензійних угод, які дозволяють "Балтиці" виробляти, просувати та продавати всю продукцію Carlsberg Group, включаючи міжнародні та регіональні бренди.

Це є відповіддю на указ президента РФ від 16 липня 2023 року про тимчасову передачу управління компанією "Балтика" російській владі", - заявили в Carlsberg.

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До 1 квітня 2024 року триватиме обмежений перехідний період, протягом якого "Балтика" може використати вже наявні запаси та матеріали, пояснили в Carlsberg.

"Ми дійшли висновку, що наразі не бачимо шляху до переговорного рішення щодо виходу з Росії. "Ми відмовляємося від примусу до угоди на неприйнятних умовах, що виправдовують нелегітимне захоплення нашого бізнесу в Росії. Ми продовжуємо вживати всіх можливих дій, включно з юридичними, для захисту наших співробітників, активів і операцій", - йдеться в заяві компанії.

Водночас компанія визнала, що поки не знає, якими стануть її наступні формальні кроки щодо "Балтики".

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"Як Carlsberg Group, ми зберігаємо за собою право власності на акції компанії, хоча тимчасове управління передається російській владі. Що російська влада вирішить робити в цих обставинах, незрозуміло", - йдеться в заяві.

"Як наслідок, ми повністю знецінимо вартість нашого бізнесу в Росії", - резюмували в компанії.

Нагадуємо:

Російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продав своїх активів в РФ.

Новому керівнику пивоварної компанії "Балтика", яку Путін віддав під тимчасове управління Росімущества, Боллоєву належить найбільшим виробник форми для російських солдатів.

Повідомлялось, що данський виробник пива Carlsberg був "шокований" рішенням російської влади забрати його російські активи - заводи "Балтика" - минулого місяця: компанія не наблизилась до розуміння того, що може статися далі.

Економічна правда