Заводы "Балтика" и Danone в России передали другу Путина и племяннику Кадырова - СМИ

Новому руководителю пивоваренной компании "Балтика", которую Путин отдал во временное управление Росимущества, Боллоеву принадлежит крупнейшим производителем формы для российских солдат.

Об этом сообщает российская редакция Forbes.

В 2005 году Боллоев основал "БТК групп" – производителя профессиональной одежды. В 2012 году компания стала единственным поставщиком формы для русской армии.

По данным Financial Times, Боллоев также близок к другу Путина миллиардеру Юрию Ковальчуку, который проявлял интерес к "Балтике".

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В то же время Росимущество назначило руководителем компании "Данон Россия", которую Путин аналогичным образом вывел из-под управления французской группы Danone, племянника председателя Чечни Рамзана Кадырова и министра сельского хозяйства республики Ибрагима Закриева.

Источники российской редакции Forbes назвали эти назначения совершенно неожиданными.

"Danone очень долго продавал свои активы в России, хотя заявил о таком намерении еще прошлой осенью, порой даже казалось, что он особо уходить из России никуда не собирается. После случившегося всем понятно одно: такой актив передали не просто так. А за какие такие заслуги мы вряд ли узнаем", - рассказал один из собеседников издания.

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Еще один источник рассказал, что у компании наблюдаются ожидаемые настроения, а именно шок.

"В остальном все ждут новостей и со стороны группы, и от нового руководства, до этого – business as usual, даже в соцсетях новую должность вчера опубликовали по плану", – говорит еще один источник, осведомленный о ситуации в компании.

В состав группы Danone в России входит около 20 заводов в разных регионах. В "Балтике" в России восемь заводов, на которых выпускается более 50 брендов пива.

Напоминаем:

Российский диктатор Владимир Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества, ранее компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

Экономическая правда