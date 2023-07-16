Российский диктатор Владимир Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества, ранее компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

Об этом говорится в указе президента РФ, передает российское издание РБК.

Согласно указу доли иностранных компаний в российской "дочке" Danone и "Балтике" переданы во временное управление Росимущества.

Ранее французская компания Danone и датская компания Carlsberg Group, которой в РФ принадлежит пивоваренная компания "Балтика" заявляли о продаже российских активов.

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Такое решение принято в соответствии с указом президента РФ от апреля 2022 года "О временном управлении некоторым имуществом", который был введен в действие в связи с необходимостью "неотложных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву" санкции США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц.

У Danone в РФ работает 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты под брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Даниссимо", "Тема", Alpro.

Напомним:

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Сообщалось, что Французский производитель молочных продуктов Danone предложил потенциальным инвесторам контроль над частью активов в РФ с условием обратного выкупа.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до лета завершить продажу российского бизнеса.

В марте 2022 года группа Carlsberg анонсировала полный выход из России после временного прекращения деятельности на территории государства-террориста.