Датский производитель пива Carlsberg был "шокирован" решением российских властей забрать его российские активы - заводы "Балтика" - в прошлом месяце: компания не приблизилась к пониманию того, что может произойти дальше.

Об этом заявил гендиректор Carlsberg Кейс Т'Харт во время пресс-конференции, пишет Reuters.

Россия взяла под контроль восемь пивоваренных заводов "Балтика" с 8 400 сотрудников в РФ в прошлом месяце, вскоре после того, как Carlsberg согласился продать это подразделение покупателю, имя которого не разглашается.

"Мы знали с самого начала, с момента объявления о намерении выйти из России в марте прошлого года, что существует огромный интерес к бизнесу со стороны людей в России. Но все же это беспрецедентное событие", - заявил гендиректор компании.

Реклама:

В прошлом году компания списала 9,9 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов) "Балтики". Согласно указу президента России в прошлом месяце, Carlsberg сохраняет право собственности на это подразделение, но больше не имеет никакого контроля или влияния на него, пишет агентство.

"Технически это не является национализацией, но как это будет разворачиваться, на данный момент нам неясно. Это развитие событий сделает уход из России еще более болезненным", - признал Т'Харт.

По его словам, Carlsberg не контактирует ни с одним из своих сотрудников в России, но остается в ограниченном контакте с российскими властями.

Реклама:

Как добавляет Financial Times, Carlsberg все еще надеется добиться продажи этого бизнеса.

"Мы оцениваем ситуацию и юридические последствия этого очень неожиданного шага и будем пытаться защитить наши активы и стоимость бизнеса", - сказал Т'Харт.

Компания заявила, что "все еще считает вероятным, что сможет добиться продажи бизнеса, хотя условия пока являются очень неопределенными".

После того, как "Балтика" перешла под контроль государства в июле, ее возглавил Таймураз Боллоев, давний друг Путина, который ранее руководил "Балтикой" в 1990-х годах.

Напоминаем:

Российский диктатор Владимир Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества, ранее компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

Новому руководителю пивоваренной компании "Балтика", которую Путин отдал во временное управление Росимущества, Боллоеву принадлежит крупнейший производитель формы для российских солдат.

Экономическая правда