Новости 30 октября: Минцифры готовит пилот "смартмобилизации", россияне продолжают иметь влияние на гемблинг в Украине

О "смартмобилизации". Министерство цифровой трансформации работает над пилотным проектом "смартмобилизации", в рамках которой человек сам сможет выбрать специальность, на которую хочет мобилизоваться.

О гемблинге. Несмотря на действия властей в сфере гемблинга, азартные игры остаются прибыльной сферой для россиян, желающих зарабатывать деньги в Украине и собирать персональные данные украинских игроков.

О ракетном ударе РФ по Одесщине. Утром 30 октября российские войска ударили ракетами в судоремонтный завод в Одесском районе, в результате чего повреждены административное здание и техника, пострадали два человека.

О польских перевозчиках. Польские перевозчики угрожают с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

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О транзите газа. В Европейской комиссии считают преждевременным комментировать ситуацию с завершением срока соглашения на транзит российского газа через территорию Украины в конце 2024 года.

Эксклюзив ЭП

Депутаты хотят взимать налоги с водителей такси, курьеров и маникюрш. Как будет работать новая система?

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В Верховной Раде решили вывести из тени тех, кто работает или подрабатывает неофициально, и разработали новую систему налогообложения доходов от подработок. Что из этого получится? (укр)