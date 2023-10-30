В Еврокомиссии отреагировали на заявление Чернышева о возможной остановке транзита газа из РФ

В Европейской комиссии считают преждевременным комментировать ситуацию с завершением срока соглашения на транзит российского газа через территорию Украины в конце 2024 года.

Об этом заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Действие соглашения по транзиту газа по территории Украины завершится 31 декабря 2024 года. Первое, что можно сказать, мы еще достаточно далеки от этой даты и не в состоянии сейчас говорить о том, что произойдет больше, чем через год", – сообщил пресс-секретарь.

В то же время он напомнил, что в ЕС действует план по усилению энергетической независимости Евросоюза REPowerEU и после февраля 2022 года в европейском энергетическом секторе, по его словам, произошли значительные изменения.

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"Мы смогли диверсифицировать наши поставки, осуществить инвестиции в возобновляемые виды энергии. Также мы принимаем внутренние меры по сокращению спроса и улучшению энергетической эффективности, не предусматривая ситуацию в конце 2024 года. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, когда подписывалось соглашение. Мы будем как можно скорее сокращать наш импорт российского газа", – объяснил Макфи.

Напоминаем:

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что компания не будет продолжать транзит российского газа по истечении срока действия контракта в 2024 году.

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Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина готова к расторжению контракта на транзит газа в Европу в любой момент. Кроме того, российская сторона не выполняет условия контракта.

В сентабре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" подала Прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий ПАО "Газпром". Компания требует от Газпрома средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.