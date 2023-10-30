Россияне продолжают оказывать влияние на гемблинг в Украине: власти обращаются к опыту Лас-Вегаса - СМИ

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Несмотря на действия властей в сфере гемблинга, азартные игры остаются прибыльной сферой для россиян, желающих зарабатывать деньги в Украине и собирать персональные данные украинских игроков.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Отмечается, что украинские чиновники, стремящиеся вытеснить россиян из украинской игровой индустрии, собираются подражать методам власти США в 1980-х годах, когда они искореняли итальянскую мафию из казино Лас-Вегаса.

Регулятор азартных игр (КРАИЛ) в сентябре 2022 года начал отзывать лицензии, а весной этого года Владимир Зеленский ввел санкции против более 400 физических и юридических лиц, связанных с российским игорным бизнесом, в том числе пяти украинских игорных компаний. Банки и другие финансовые учреждения, подозреваемые в содействии отмыванию доходов от игровых игр от имени российских олигархов, также были в центре внимания.

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Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елена Водолажко сообщила, что регулятор получил приглашение в Неваду от Комиссии по контролю за азартными играми США для обсуждения реформирования украинской системы и устранения российского влияния.

"Для нас очень важные американские регуляторы. Потому что знаете, что я видела, когда, например, была в регуляторах Литвы, Швейцарии, Нидерландов: они начали свое регулирование на рынке, когда не имели таких вызовов, как мафия или какое-то влияние другой страны. Но Соединенные Штаты имели, поэтому я думаю, что их опыт может быть очень ценным для нас", - рассказала чиновница.

Она сказала, что Украина надеется подражать "лучшей практике" регуляторных и правоохранительных органов США, когда они сотрудничали, чтобы вытеснить мафию из Лас-Вегаса. С информацией о связях украинских игорных операторов с РФ КРАИЛ помогает СБУ.

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Закон о легализации азартных игр в Украине в 2020 году позволил открывать казино и залы игровых автоматов в отелях, а также дал возможность проводить азартные игры и букмекерство онлайн.

Издание отмечает, что Комиссия создана как регулятор с совещательным органом, но вскоре туда пришли российские игровые организации и юридические консультанты, связанные с олигархами.

Итальянская мафия сыграла ключевую роль в развитии казино и гостиниц в Лас-Вегасе, но переломный момент наступил в 1970-х годах, когда ФБР вместе с регулирующими органами начало расследование причастности организованной преступности. Впоследствии в Неваде был принят Закон о корпоративных азартных играх, облегчивший корпорациям управления казино.

Член КРАИЛ Водолажко добавила, что главной задачей является сокращение возможностей отмывания денег путем реформирования систем сбора и анализа движения валюты.

"Если они (россияне – ЭП) будут иметь определенное влияние в нашей индустрии азартных игр или другой индустрии, конечно, это поможет им убить нас. Вы знаете, я считаю, что сейчас для каждого государственного служащего и каждого гражданина Украины стоит задача бороться с влиянием России, потому что любая возможность для них заработать деньги или получить влияние делает их сильнее", - резюмировала она.

Экономическая правда