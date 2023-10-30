Россияне продолжают оказывать влияние на гемблинг в Украине: власти обращаются к опыту Лас-Вегаса - СМИ
Несмотря на действия властей в сфере гемблинга, азартные игры остаются прибыльной сферой для россиян, желающих зарабатывать деньги в Украине и собирать персональные данные украинских игроков.
Об этом говорится в материале The Guardian.
Отмечается, что украинские чиновники, стремящиеся вытеснить россиян из украинской игровой индустрии, собираются подражать методам власти США в 1980-х годах, когда они искореняли итальянскую мафию из казино Лас-Вегаса.
Регулятор азартных игр (КРАИЛ) в сентябре 2022 года начал отзывать лицензии, а весной этого года Владимир Зеленский ввел санкции против более 400 физических и юридических лиц, связанных с российским игорным бизнесом, в том числе пяти украинских игорных компаний. Банки и другие финансовые учреждения, подозреваемые в содействии отмыванию доходов от игровых игр от имени российских олигархов, также были в центре внимания.
Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елена Водолажко сообщила, что регулятор получил приглашение в Неваду от Комиссии по контролю за азартными играми США для обсуждения реформирования украинской системы и устранения российского влияния.
"Для нас очень важные американские регуляторы. Потому что знаете, что я видела, когда, например, была в регуляторах Литвы, Швейцарии, Нидерландов: они начали свое регулирование на рынке, когда не имели таких вызовов, как мафия или какое-то влияние другой страны. Но Соединенные Штаты имели, поэтому я думаю, что их опыт может быть очень ценным для нас", - рассказала чиновница.
Она сказала, что Украина надеется подражать "лучшей практике" регуляторных и правоохранительных органов США, когда они сотрудничали, чтобы вытеснить мафию из Лас-Вегаса. С информацией о связях украинских игорных операторов с РФ КРАИЛ помогает СБУ.
Закон о легализации азартных игр в Украине в 2020 году позволил открывать казино и залы игровых автоматов в отелях, а также дал возможность проводить азартные игры и букмекерство онлайн.
Издание отмечает, что Комиссия создана как регулятор с совещательным органом, но вскоре туда пришли российские игровые организации и юридические консультанты, связанные с олигархами.
Итальянская мафия сыграла ключевую роль в развитии казино и гостиниц в Лас-Вегасе, но переломный момент наступил в 1970-х годах, когда ФБР вместе с регулирующими органами начало расследование причастности организованной преступности. Впоследствии в Неваде был принят Закон о корпоративных азартных играх, облегчивший корпорациям управления казино.
Член КРАИЛ Водолажко добавила, что главной задачей является сокращение возможностей отмывания денег путем реформирования систем сбора и анализа движения валюты.
"Если они (россияне – ЭП) будут иметь определенное влияние в нашей индустрии азартных игр или другой индустрии, конечно, это поможет им убить нас. Вы знаете, я считаю, что сейчас для каждого государственного служащего и каждого гражданина Украины стоит задача бороться с влиянием России, потому что любая возможность для них заработать деньги или получить влияние делает их сильнее", - резюмировала она.
Экономическая правда