Польские перевозчики хотят перекрыть границу с Украиной до конца года

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Польские перевозчики угрожают с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины.

Отмечается, что уже 3 ноября должна пройти первая акция с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска Корчова.

"Акция планируется сроком на два месяца. Причина забастовок - чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС", – говорится в сообщении.

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Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

Добавляется, что ранее перевозчики в Польше ограничивались, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Экономическая правда.

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