Украина получила преимущество в производстве коптеров - Федоров

Украина получила преимущество в производстве коптеров, которые являются одной из разновидностей беспилотников.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Если говорим о дронах, то есть категории, в которых нам удалось получить преимущество. Это, например, коптеры. Мы больше производим коптеров. Уже преимущество у нас есть", - отметил министр.

По его словам, в некоторых других категориях преимущество может наступить в ближайшее время.

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"Мы сейчас построили производство, большие заводы и у нас будет преимущество завтра или через месяц", - сказал Федоров.

Однако есть направления, которые требуют дальнейшей доработки. В качестве примера министр привел российские "Ланцеты".

"Эта категория у нас провисала и никогда не было аналогов, которые хотя бы немножко приблизились к "Ланцетам". Сегодня есть уже около десятка компаний, которые развивают подобные технологии, однако к массовому производству еще не перешли", - отметил министр.

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По его словам, это вопрос месяцев, когда Украина догонит в этом направлении Россию.

Федоров считает, что Украина сможет выпускать больше дронов, чем Россия, если государство откроет рынок и даст возможность предпринимателям масштабировать производство.

Он подчеркнул, что производить дроны должен частный бизнес.

"Никогда ни одна институция, ни одна вертикаль не сможет производить больше, чем предприниматель, который умеет масштабировать производство", - заявил Федоров.

"И поверьте, у нас есть определенные категории дронов, которых мы в прошлом году закупали 300 штук, а в этом году будем производить десятки тысяч. Мы запустили программу, по сути, в марте, и за эти чуть больше чем полгода уже результат вот такой. В следующем году он будет гораздо больше", - добавил министр.

В качестве примера он привел кластер Brave1, в который стартапы подали уже более 700 заявок и получили более миллиона долларов грантов. В следующем году финансирование программы планируют увеличить в десятки раз.

Напоминаем:

В июне немецкая компания Quantum Systems, которая производит дроны, открыла в Украине центры сервисного обучения, поддержки и логистики.

В сентябре стало известно, что производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar инвестирует в три проекта в Украине 100 миллионов долларов.

В июле Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен на производство украинских беспилотников.

Также Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов в БПЛА и боевые части беспилотных систем.

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