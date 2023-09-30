Производитель Bayraktar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов

Производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar инвестирует в три проекта в Украине 100 миллионов долларов.

Об этом заявил гендиректор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, передает Укринформ.

"У нас в Украине три основных инвестиция. Одна из них – завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. В его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается", - сказал Байрактар.

Он подчеркнул, что это производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона - беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.

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Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка поставок, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", - отметил руководитель Baykar.

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Напоминаем:

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В июле турецкая компания Baykar приступила к строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.

В июне турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Ранее Baykar зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.