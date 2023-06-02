Немецкий производитель беспилотников открыл представительства в Украине

gagadget

Немецкая компания Quantum Systems, которая производит дроны, открыла в Украине центры сервисного обучения, поддержки и логистики.

Об этом сообщает "Милитарный".

В таких центрах обучают пользоваться системами Vector и технически обслуживать их. Также эти центры будут специализироваться на закупке запасных частей и услугах по ремонту.

Quantum Systems производит БПЛА, один из них — Vector, который может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видео. Другие модели, которые предлагает компания: Scorpion, Trinity Tactical. Ее дроны работают с системами искусственного интеллекта, которые облегчают распознавание объектов при разведке с воздуха.

Компания уже сотрудничает с украинским Министерством обороны. Недавно Украина заказала у нее 300 дронов Vector на нужды армии. Ранее Минобороны уже закупало эти системы: 105 штук в январе 2023 года и 33 — в августе 2022 года.