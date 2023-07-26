Правительство выделило 40 миллиардов на инвестиции в производство БПЛА

Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен на производство украинских беспилотников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время форума, посвященного годовщине проекта "Армия дронов".

"Война каждый день ставит новые вызовы. Один из ключевых – военные технологии. Должны быть на шаг впереди врага и беречь каждого нашего воина. Беспилотники дают такие возможности", – пишет глава правительства.

Он напомнил, что год назад через UNITED24 было собрано более 4 млрд. грн., которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.

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"К тому времени их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз", - сказал Шмигаль.

По его словам, со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов в БПЛА и боевые части беспилотных систем.