Кабмін дозволив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем.

Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - зазначив він.

За словами Мельничука, проєкт розраховано на два роки.

Реклама:

Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Нагадуємо:

У червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА (законопроєкти №9275 та №9276).

Реклама:

На озброєнні в українських захисників уже перебувають понад 20 нових дронів, які розробили вітчизняні виробники, зібрані під егідою стартапу Міноборони.

Також читайте: Від автозапчастин до ударних безпілотників. Як турецький виробник Bayraktar здобув світову славу

Двигуни для Байрактарів: як Україна допомагає Туреччині виробляти надсучасні ударні безпілотники