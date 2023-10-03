Кубраков рассказал, как Украине удалось восстановить судоходство в Черном море

Украине удалось восстановить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности - атаке по десантному кораблю РФ в августе.

Об этом в ходе конференции "Будущее украинского экспорта" заявил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сейчас уже 10 кораблей прошли украинским черноморским коридором, среди которых впервые вышли суда не только с аграрной продукцией, но и с металлургической.

Кубраков отмечает, что предпосылки для работы нынешнего коридора, как и в случае с зерновой инициативой, были военными - освобождение (острова - ЭП) Змеиный и затопление крейсера "Москва".

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"Так и сейчас - многое произошло в Черном море, чего не было раньше: существенные повреждения десантного корабля возле Новороссийска и много-много других вещей. Военный паритет в Черном море еще не установлен, но ситуация точно не такая, как была полгода назад", - заявил Кубраков.

В ходе конференции экспортеры озвучивали сдержанный оптимизм относительно работы коридора, ведь с одной стороны - это возможность существенно увеличивать объемы экспорта, а с другой - это достаточно новая инициатива, которой может не хватать стабильности.

По словам Кубракова, морской коридор может стать относительно гарантированным только в двух случаях - после победы Украины в войне или по сценарию "зерновой инициативы".

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"Наша позиция такова: уже вышло 10 судов по этому временному коридору, который установлен ВМС Украины, зарегистрирован во всех мировых системах, он официально признан. Зашло 10 судов, кажется, еще 2 судна заходят не под зерно", - говорит вице-премьер. "Мы понимаем, что какие-то инциденты могут произойти, война продолжается. ... Если что-то произойдет с нашим гражданским судном, мы не будем об этом говорить, но нам есть чем ответить - есть военные цели, есть другие цели, и враг тоже понимает эту опасную грань".

Кубраков отметил, что сейчас РФ сосредоточилась на атаках по украинской портовой инфраструктуре, и международные партнеры Украины это также понимают. Поэтому, отметил он, "мы надеемся на существенное улучшение ПВО (противовоздушной обороны - ЭП) на этих направлениях".

Напоминаем:

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

Экономическая правда