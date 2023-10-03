Усі три ключові чорноморські порти України відновили приймання суден

Усі три чорноморські порти України, всупереч погрозам Росії обстрілювати судна, що прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна.

Про це пише Bloomberg.

Перші 10 кораблів уже скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови Росії відновити зернову угоду і незважаючи на її погрози топити судна, які йдуть в українські порти.

Також повідомляється, що міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків.

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"Прохід кораблів сигналізує про те, що смілива ставка України на створення власного торгового шляху після краху безпечного коридору, узгодженого з Росією, окупилася", - пише агентство.

Як уточнює Bloomberg, згідно з договором про безпечний коридор, усі кораблі, що прямують в Україну, проходять перевірку в Стамбулі, і їхні вантажі складаються тільки з сільськогосподарських товарів.

При цьому, як пише російське видання The Moscow Times, багато в чому робота коридору стала можлива завдяки нейтралізації Чорноморського флоту Росії, який ЗСУ стали інтенсивно бомбити після відмови Володимира Путіна продовжити домовленість з ООН і Туреччиною про вивезення українського зерна.

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"Фактично флот зараз замкнений у Севастополі, що зробило шлях на північному заході Чорного моря, уздовж берегів Румунії та Болгарії, безпечнішим", - йдеться в повідомленні.

Водночас страховий брокер Miller, технологічна компанія Clearwater Dynamics і влада України повідомили, що "об'єднали зусилля з метою запропонувати повне страхове покриття від усіх військових ризиків для суден, що працюють у Чорному морі".

За допомогою вдосконаленої технології Clearwater Dynamics всі судна, які прямують коридором і перебувають в українських портах, тепер відслідковують у цілодобовому режимі, доки вони не покинуть зону підвищеного ризику.

Новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.