Новости 26 октября: НБУ снизил ставку и улучшил прогнозы по инфляции и ВВП, Unilever продолжает бизнес в РФ
О ставке. Правление Национального банка 26 октября приняло решение снизить учетную ставку с 20% до 16%.
О ВВП и инфляции. Национальный банк существенно изменил макропрогноз на текущий 2023 год: теперь он ожидает роста экономики Украины до конца года на 4,9% при снижении инфляции до 5,8%.
Об Unilever. Один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, Unilever, решил продолжать бизнес в РФ - отчет за 3 квартал этого года не содержит никакого плана действий по выходу из России.
О пожизненном финмониторинге чиновников. 26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и усилении их финансового мониторинга.
О зерновом коридоре. Консалтинговая компания Barva Invest утверждает, что 25 октября АМПУ выпустила предупреждение о том, что движение судов коридором будет приостановлено 26 октября 2023 года.
Но Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора.
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