Нацбанк третий раз за год существенно изменил прогноз роста ВВП в 2023 году 

Национальный банк существенно изменил макропрогноз на текущий 2023 год: теперь он ожидает роста экономики Украины до конца года на 4,9% при снижении инфляции до 5,8%.

Об этом было объявлено на брифинге порезультатам заседания Правления Нацбанка 26 октября.

Согласно сообщению, Национальный банк пересмотрел основное предположение о высоких рисках безопасности.

Также ожидается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году достигнет около 45 млрд долл. США.

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На этом фоне Нацбанк существенно улучшил макропрогноз на текущий 2023 год: теперь он ожидает роста экономики на 4,9% при снижении инфляции до 5,8%.

На следующий год оценка роста ВВП улучшена незначительно – с 3,5% до 3,6%, тогда как в отношении инфляции НБУ теперь ожидает разворот тенденции и ее увеличение до 9,5% вместо прежнего прогноза в 8,5%.

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В текущем году центробанк уже третий раз меняет прогноз роста ВВП на 2023 год.

В январе, вследствие энергетического террора со стороны России и спада ВВП Украины в IV квартале 2022 года до 35% в годовом измерении, Нацбанк ожидал незначительного роста реального ВВП в 2023 году - на 0,3%.

В конце июля Нацбанк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 2,9%, однако понизил прогноз на 2024 год с 4,3% до 3,5%.