Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 4 п.п.

Правление Национального банка 26 октября приняло решение снизить учетную ставку с 20% до 16%.

Об этом стало известно из брифинга НБУ.

Учетную ставку уравняют со ставкой по депозитным сертификатам овернайт.

"Таким образом, Национальный банк модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы", - пояснил председатель правления Нацбанка Андрей Пышный.

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Ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом:

ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет равна "учетной ставке + 4 п. п." (20%);

по кредитам рефинансирования – "учетной ставке + 6 п. п." (22%).

Фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными.

В регуляторе объяснили, что модернизация операционного дизайна монетарной политики усугубит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Это, в частности, позволит Нацбанку удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке.

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"В результате вырастет способность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения.

Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте", – добавил Пышный.

Экономическая правда