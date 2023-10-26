Украина приостановила новый зерновой коридор из-за угрозы со стороны РФ

26 октября Украина приостановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы со стороны российских военных самолетов.

Об этом сообщила консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на Администрацию морпортов Украины.

"Вечером 25 октября АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года", - отметили в Barva Invest.

Сообщается, что такая приостановка де факто действует уже в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую в результате увеличения активности российской авиации.

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Предварительно, запрет будет действовать 26 октября.

"Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено что он будет продлен", - сообщили в Barva Invest.

В сообщении также говорится о возможных последствиях приостановки зернового коридора

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"Эти неожиданные ограничения означают простои судов. Ожидаем негативной реакции бизнеса на отсутствие прогнозируемости. Те участники рынка, которые сейчас из своего кармана выплачивают деньги за простои, при дальнейшей деятельности в Украине будут закладывать эти риски и перекладывать дополнительные затраты вниз по логистической цепочке", - прогнозируют в Barva Invest.

"Как всегда, в результате это почувствует производитель на уровне закупочной цены", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В октябре все три черноморских порта Украины, вопреки угрозам России обстреливать суда, следующие в украинские порты, возобновили прием судов для экспорта зерна.

25 октября в ОК "Юг предупредили об активизации в районе морского зернового коридора российской авиации. В частности, россияне сбросили четыре взрывных устройства.

Также 25 октября Украинская зерновая ассоциация заявила о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут "колоссальные потери".