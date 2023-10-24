Украина уже экспортировала по новому коридору почти 1,5 миллиона тонн продукции – Кубраков
По новому альтернативному коридору, над которым Украина начала работать после выхода РФ из зернового соглашения, уже экспортировали почти 1,5 миллиона тонн продукции.
Об этом на 6-м немецко-украинском экономическом форуме заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет "Укринформ".
"Условие номер один для восстановления экономики - возможность экспортировать через глубоководные порты Черного моря. С момента, когда Россия вышла из зернового соглашения, мы начали работать новым альтернативным коридором. У нас уже есть первые результаты - почти 1,5 млн метрических тонн было экспортировано", - рассказал министр.
Кубраков добавил, что с августа 2022 года по июль 2023-го в страны Африки, Азии и Европы доставили 32,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По его словам, для выполнения большего объема необходимо сосредоточиться на экспортной логистике.
"Дунай выполняет очень важную функцию. Когда не работали порты Большой Одессы, он взял на себя почти 50% всех объемов экспорта и импорта. Это наш большой альтернативный маршрут.
Около 85% Днепровских шлюзов в критическом состоянии, а значит потребность в капиталовложениях на модернизацию составляет 165 млн долларов", - резюмировал он.
Напомним:
С момента выхода из "зерновой сделки" РФ осуществила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.
Украине удалось восстановить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности - атаке по десантному кораблю РФ в августе.
Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".
Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.
Экономическая правда