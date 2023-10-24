Украина уже экспортировала по новому коридору почти 1,5 миллиона тонн продукции – Кубраков

Александр Кубраков фото: ЭП

По новому альтернативному коридору, над которым Украина начала работать после выхода РФ из зернового соглашения, уже экспортировали почти 1,5 миллиона тонн продукции.

Об этом на 6-м немецко-украинском экономическом форуме заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет "Укринформ".

"Условие номер один для восстановления экономики - возможность экспортировать через глубоководные порты Черного моря. С момента, когда Россия вышла из зернового соглашения, мы начали работать новым альтернативным коридором. У нас уже есть первые результаты - почти 1,5 млн метрических тонн было экспортировано", - рассказал министр.

Кубраков добавил, что с августа 2022 года по июль 2023-го в страны Африки, Азии и Европы доставили 32,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По его словам, для выполнения большего объема необходимо сосредоточиться на экспортной логистике.

Реклама:

"Дунай выполняет очень важную функцию. Когда не работали порты Большой Одессы, он взял на себя почти 50% всех объемов экспорта и импорта. Это наш большой альтернативный маршрут.

Около 85% Днепровских шлюзов в критическом состоянии, а значит потребность в капиталовложениях на модернизацию составляет 165 млн долларов", - резюмировал он.

Напомним:

Реклама:

С момента выхода из "зерновой сделки" РФ осуществила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.

Украине удалось восстановить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности - атаке по десантному кораблю РФ в августе.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

Экономическая правда