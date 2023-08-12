Украина открыла регистрацию торговых судов для прохождения по временному коридору

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Регистрация для прохождения по временным маршрутам, объявленным Украиной, сейчас открыта для торговых судов и их владельцев.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, судовладельцы и капитаны судов были предупреждены о потенциальной опасности, в частности со стороны российского флота, так и минная опасность, которая остается достаточно на высоком уровне.

Представитель ВМС отметил, что все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины, которые делают все возможное, что от них зависит, по обеспечению безопасности.

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Кроме того, сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает, добавляет Плетенчук.

Принятое решение должно решить две основные задачи: преодоление международного гуманитарного кризиса и возможность для судовладельцев и компаний наконец забрать свои торговые суда, которые находятся фактически в таком гуманитарном плену из-за того, что россияне постоянно угрожают на море.

"Они (россияне - ЭП) не просто говорят, что эти суда будут рассматриваться как перевозчики оружия, а в одном из морских переговоров было услышано, что будет признано, что эта страна участвует в войне на стороне Украины. По состоянию на сейчас это такой терроризм в радиоэфире, и соответственно, это тоже является нарушением международного права, морского права относительно свободы судоходства", - добавил Плетенчук.

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Также спикер ВМС сказал, что пока все подробности по количеству судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, нельзя раскрывать. К тому же еще не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты.

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День рождения "зернового коридора" и день конца. Как Украина снова оказалась в морской блокаде и чем это чревато

Напомним:

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.