Первое судно, которое вышло из порта Одессы без "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции.

Об этом сообщает Reuters.

Сначала очевидец агентства зафиксировал, как судно Joseph Schulte под флагом Гонконга пересекает турецкий пролив Босфор.

Впоследствии местные телерадиокомпании сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

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По данным Marinetraffic судно находится на якорной стоянке возле порта Ешилькей вблизи Стамбула.

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Напоминаем:

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Утром 16 августа контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины. Это судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года. На его борту - более 30 тыс тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля - последний день перед выходом РФ из "зерновой инициативы". После этого Россия неоднократно атаковала украинскую портовую зерновую инфраструктуру.

Впоследствии Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Он будет использоваться прежде всего для эвакуации судов, которые застряли в украинских портах.

Москва не сообщила, будет ли уважать эти коридоры, а судоходные и страховые источники выразили обеспокоенность по поводу безопасности.



