Экспортный потенциал украинских портов уменьшился на 40% - Кубраков

С момента выхода из "зерновой сделки" РФ осуществила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Одессу, передает "Радио Свобода".

"17 массированных атак с момента выхода РФ из Зернового соглашения, снижение на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тыс тонн уничтоженного зерна - это попытка РФ углубить продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от украинских продуктов", - отметил Кубраков.

По его словам, РФ создает угрозы для судоходства в Черном море, но украинские военные знают как дать ощутимый отпор оккупантам. Соответственно украинская стороны смогла создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов.

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"На сегодня уже 21 судно воспользовались этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира", - подчеркнул

Кубраков добавил, что "зерновая сделка" дала возможность миру получить почти 33 млн тонн продовольствия. 60% - получили страны Африки и Азии. Хотя потребность мира гораздо больше. Украина могла обеспечить не менее 57 млн тонн, как бы россияне не сдерживали зерновой коридор.

Напомним:

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Временным гуманитарным коридором в Черном море из Одесских портов уже вышли семь судов.