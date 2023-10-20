Новости 20 октября: Украина перешла на европейские правила импорта электроэнергии, треть гуманитарки "исчезла"

О РФ. Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Группа объединяет разведывательные подразделения со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений.

О гумпомощи. С начала 2023 года из 9 тысяч проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи на адрес военных, в более чем 3 тысячах случаев не подтверждено ее поступление в воинские части.

Об Укрэнерго. НЭК "Укрэнерго" и румынский оператор Transelectrica подписали соглашение, согласно которому Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии.

Об отопительном сезоне. Дефицита в энергосистеме Украины после начала отопительного сезона нет.

Реклама:

Об облгазах. АО "Волыньгаз", которое работало под брендом "Твой Газзбут" и входило в группу "облгазов Фирташа", перешло под контроль государства и вошло в Группу "Нафтогаз".

Эксклюзив ЭП

Простить все. Как Украина готовится к новой реструктуризации долга и какими могут быть условия

Зачем Украине проводить еще одну реструктуризацию государственного долга и какой она может быть?

Реклама: