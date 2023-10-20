В Украине "исчезла" треть гумпомощи, поступавшей якобы на адрес военных

С начала 2023 года из 9 тысяч проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи на адрес военных, в более чем 3 тысячах случаев не подтверждено ее поступление в воинские части.

Такие факты были выявлены в результате совместных проверок Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины.

"В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее поступления в воинские части", - сообщает Гостаможслужба.

Отмечается, что такие факты удалось выявить благодаря введенному механизму совместного контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он дал возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявления рисковых таможенных оформлений.

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Таможенники уже направили в правоохранительные органы 387 сообщений о фактах, указывающих на признаки преступления. Также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

"Мы благодарны общественным организациям, волонтерам и международным донорам, которые помогают Украине. В то же время напоминаем, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности", - отметили в Гостаможслужбе.

Напоминаем:

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С 1 декабря организации, которые планируют ввезти гумпомощь в Украину, должны зарегистрироваться с помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи", авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию, которая путем информационного обмена будет направляться на таможню.

В то же время петиция с призывом к правительству отложить на полгода вступление в силу постановления о некоторых вопросах пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.