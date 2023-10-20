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В правительстве объявили начало отопительного сезона: есть ли дефицит в энергосистеме

Пятница, 20 октября 2023, 18:34 - Анастасия Жарикова
 
правительственный портал

Дефицита в энергосистеме Украины после начала отопительного сезона нет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 20 октября.

"Отопительный сезон начался. К теплу постепенно подключают все больше городов. В первую очередь, местные власти должны включить отопление в школах, больницах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры", - отметил он.

Шмигаль подчеркнул, что в энергетической системе сейчас нет дефицита, а отключения или графики сейчас не применяются.

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"Но понимаем, что враг может накапливать ракеты для массированных ударов, а потому продолжаем подготовку", – сказал глава правительства.

Также зимой по всей стране будут работать тысячи "пунктов несокрушимости", а тарифы до конца отопительного сезона останутся без изменений.

"Субсидии на отопительный сезон продолжаем автоматически. Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон. Пенсионный фонд все перечислит. Поддержим каждую семью, которая сейчас нуждается в помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - резюмировал Шмыгаль.

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Шмыгаль Кабмин тепло энергетика
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