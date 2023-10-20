Сообщество финансовых разведок мира приостановило членство России

bloomberg

Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Группа объединяет разведывательные подразделения со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений.

Об этом пишет Bloomberg.

"Группа объединяет более 160 разведывательных подразделений со всего мира.

Приостановка, согласованная в среду, означает, что доступ России к этой информации будет ограничен", - пишет агентство со ссылкой на источники.

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Эгмонтская группа также помогает внедрять политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая базируется в Париже и устанавливает глобальные стандарты борьбы с "грязными" деньгами, а также Советом Безопасности ООН и министрами финансов стран "Большой двадцатки".

Россию исключили из FATF после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как ранее сообщало агентство, Кремль активно лоббировал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и блокирование усилий по применению дальнейших санкций против России в рамках FATF.

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Эти усилия включали попытки заручиться поддержкой Китая, предупреждение таких друзей, как Индия, о последствиях финансовой изоляции для двусторонних торговых связей и попытки присоединиться к региональному органу по борьбе с отмыванием грязных денег в Африке.

Впоследствии Эгмонтская группа официально подтвердила отстранение РФ.

"Как независимая, аполитичная организация, Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки подчеркивает важность международного сотрудничества и развития синергии с международными партнерами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эгмонтская группа остается глубоко обеспокоенной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

"Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве, группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей", - добавили в учреждении.

Экономическая правда