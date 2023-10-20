"Укрэнерго" ввело европейские правила импорта: помогут пройти зиму

НЭК "Укрэнерго" и румынский оператор Transelectrica подписали соглашение, согласно которому Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он пояснил, что это важно, поскольку в преддверии сложной зимы украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из Румынии, потому что будут синхронизированы с правилами в ЕС.

Первый аукцион по продаже доступа к межгосударственному пересечению между Украиной и Румынией в новом формате состоится 2 ноября. Аукцион будет общим для украинских и румынских компаний и будет проходить на платформе "Укрэнерго". День поставки – 3 ноября.

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Кроме этого, "Укрэнерго" сделало финальный шаг, требовавшийся от Украины для запуска аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей.

С операторами энергосистем этих стран компания подписала соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO.

"Последний шаг – на стороне европейских коллег. Регуляторы стран-соседей готовят необходимые согласования. После этого мы приступим к совместным аукционам по всем европейским направлениям", - добавил Кудрицкий.

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Глава НЭК подчеркнул, что беспрепятственный импорт электричества из Европы критически важен для прохождения зимы.

"Технически мы как оператор системы уже создали возможность импортировать в Украину до 1200 МВт мощности, подписанные соглашения позволяют увеличивать количество возможных источников поставки. Однако сегодня препятствием для импорта существуют регуляторные препятствия, которые делают импортные операции убыточными. Важно, чтобы к началу холодов эти препятствия были устранены", - резюмировал он.

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