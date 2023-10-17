Новости 17 октября: Рада отклонила переход "военного" НДФЛ в госбюджет, обыски в холдинге !FEST

О повестке дня ВРУ на ближайшую неделю. Верховная Рада на текущей пленарной неделе сосредоточится на первом чтении проекта государственного бюджета на 2024 год и планирует вынести на рассмотрение ряд других резонансных законопроектов.

О помощи США. Соединенные Штаты Америки выделили 522 миллиона долларов на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы.

О "военном" НДФЛ. Верховная Рада 17 октября не одобрила во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить НДФЛ по обеспечению военных из местных в государственный бюджет.

О списании утраченного в бою имущества. В Кабмине похвастались упрощением бумажной бюрократии на фронте: теперь для того, чтобы списать уничтоженное или поврежденное военное имущество, а затем получить новое, военным придется тратить на бумажную работу не полгода, а "несколько недель".

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Об обысках в холдинге !FEST. Бюро экономической безопасности проводит обыски в помещениях ресторанного холдинга !FEST, вероятно речь идет о помещении ночного клуба FESTrepublic.

О проверках бизнеса. Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект №10016-д о возвращении налоговых проверок бизнеса.

Эксклюзив ЭП

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"Международные оборонные компании понимают, что они или в Украине, или "за бортом". Глава Brave1 Наталья Кушнерская

Обороноспособность обеспечивают не только люди и заводы. Как государство с помощью бизнес-акселератора повышает технологическую составляющую Сил обороны?

Харьковскую ТЭЦ Павла Фукса передали в управление государству

На 100% уставного капитала ООО "ДВ Нефтегазодобывающая компания", которая с 2012 года по договору концессии с Минэнерго на 49 лет пользуется ГП "ТЭЦ-2 Эсхар", наложен арест и передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).