Харківську ТЕЦ Павла Фукса передали в управління державі

На 100% статутного капіталу ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія", яка з 2012 року по договору концесії з Міненерго на 49 років користується ДП "ТЕЦ-2 Есхар", накладено арешт та передано Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відповідну ухвалу, яка є в розпорядженні ЕП, 28 вересня постановив Галицький районний суд Львова.

Підставою для цього є досудове розслідування СБУ кримінального провадження за підозрою бізнесмена Павла Фукса та колишнього голови правління "Альфа-банк Україна" Андрія Волкова в організації схеми з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Третій підозрюваний у справі – Андрій Дудник, якого крім ухилення від сплати податків підозрюють в легалізації майна отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Справа, яку розслідують слідчі СБУ Львівської області стосується викупу активів збанкрутілих банків ще у 2016-2017 роках та їх продажу без сплати податків. За версією слідства, в наслідок проведення ланцюга операцій було занижено податок на прибуток підприємств на 98 млн грн, які й недоотримав держбюджет. Щоб підозрювані не змогли продати власні активи, з яких потенційно компенсовуватимуться завдані збитки, на них наклали арешт.

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Юридично "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" належить двом офшорним компаніям, проте за версією слідства саме Фукс опосередковано є її кінцевим бенефіціарним власником.

Також судом арештовані та передані до АРМА 19,69% акцій АТ "Галичфарм" та 15,79% акцій АТ "Київмедпрепарат", власниками яких є ТОВ "Завод-Інвест" та ТОВ "Зелений лан інвест". За даними слідства дві останні входять в групу компаній Investohills Partners, яку правоохоронці пов'язують з Волковим та його наближеними особами.

Економічна правда

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